Manuel Ugarte, jovem médio de 19 anos, é anunciado, pela imprensa uruguaia, como reforço do FC Famalicão. A acontecer será na reabertura do mercado, em janeiro do próximo ano.

Formado no Fénix, Ugarte estreou-se pela equipa principal em 2018, tendo já somado 55 partidas e apontado dois golos.