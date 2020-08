Imprensa desportiva avança que F.C.Famalicão já terá substituto para a baliza

O guarda redes do Benfica, Zlobin, deverá ser um dos próximos reforços do Futebol Clube de Famalicão.

A informação é avançada pela imprensa nacional desportiva. O atleta de 23 anos parece ter sido a solução encontrada para substituir Rafael Defendi, que recentemente assinou pelo Farense, e Vaná Alves, que voltou ao F.C.Porto.

Ivan Zlobin, de 23 anos, foi o segundo guarda-redes do Benfica na última temporada, atrás de Vlachodimos e à frente de Svilar.

O russo somou sete partidas na equipa principal, quatro na Taça de Portugal e três na Taça da Liga. A estreia foi a 25 de setembro, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz.

Zlobin chegou a Portugal pelos juniores do União de Leiria, em 2015/16, proveniente da formação do CSKA de Moscovo. Depois de meia época, reforçou o Benfica. No total, soma também 69 jogos na equipa B.