No jantar-comício do CDS-PP, esta terça-feira, no Eugénios, Assunção Cristas disse que é preciso libertar as pessoas da maior carga fiscal de sempre.

A líder do CDS-PP está convicta de que as pessoas que trabalham no setor privado não sentem que a sua vida tenha melhorado como apregoam.

No comício, Assunção Cristas garantiu que o CDS-PP tem propostas que podem gerar equilíbrios no país e «fazer justiça à vida das pessoas».

Perante 500 pessoas presentes neste jantar, Nuno Melo falou dos problemas que existem na saúde e na educação. Em casa, Nuno Melo frisou que não pode haver ideologias na saúde. Na opinião do líder distrital do CDS-PP, não é aceitável que os doentes fiquem em corredores ou que as listas de esperam «sejam de loucura» em consultas de especialidade.

Telmo Correia foi elogiado por Assunção Cristas como sendo o melhor deputado do CDS-PP no Parlamento. Recorde-se que o famalicense Durval Tiago Ferreira é o número dois da lista por Braga.