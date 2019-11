Iluminação e animação de Natal a partir desta sexta em Famalicão

É já esta sexta-feira, 22 de novembro, que a magia chega a Vila Nova de Famalicão iluminada com as cores natalícias. As luzes de Natal serão ligadas ao início da noite, e ao mesmo tempo será também ligada a música ambiente da época que passará a ecoar por toda a cidade criando uma atmosfera acolhedora, alegre e festiva. A iluminação natalícia irá abranger as principais ruas da cidade, assim como as vilas de Ribeirão, Joane e Riba de Ave e inclui, a partir do dia 1 de dezembro, um espetáculo multimédia de Natal.

Esta sexta-feira, começam também a funcionar os divertimentos, como o carrocel, o comboio e os passeios de charrete para alegria dos mais novos, mas também dos adultos. Pelas 15h00, abrirá a pista de gelo, este ano localizada no parque de estacionamento da Praça D. Maria II, bem no centro do núcleo urbano.

A cerca de um mês das festividades natalícias, a cidade começa assim a preparar-se para ser o “Lugar do Natal”. O slogan que dá o mote à campanha promovida pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão é materializado através de um vasto programa de atividades que decorre até 5 de janeiro e inclui circo de papel, pista de gelo, carrocel, espetáculo multimédia, mercado de Natal e Cabana Solidária com a presença do Pai Natal, entre muitas outras iniciativas.

A 30 de novembro, o circo chega à cidade, com uma tenda gigante montada no Parque da Juventude. A iniciativa promovida pelo INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo está de regresso com o novo circo e o espetáculo “Jardins”, inspirado no conto “O Rapaz de Bronze” de Sophia de Mello Breyner. O espetáculo destina-se ao publico escolar, instituições e também a toda a família, com várias sessões diárias até 3 de janeiro.

Mas é em dezembro, que a cidade se transforma no lugar do Natal com a inauguração da árvore e do espetáculo multimédia, que tem sido, nos últimos anos, a grande atração natalícia à cidade, chamando diariamente várias centenas de pessoas. São milhares de luzes que desenham imagens no ar ao som de melodias natalícias de encantar .

O Mercado de Natal volta a ser uma das grandes apostas do município, sendo que este ano estará organizado em duas partes, com uma zona para produtos alimentares e restauração e outra para a venda de artesanato e produtos locais.

Enquanto isso, entre 8 e 24 de dezembro, a Cabana Solidária do Pai Natal apela ao espírito natalício dos famalicenses, na Praça 9 de abril, com música ao vivo e muita animação.

A juntar a todas estas atividades, há ainda outras que apelam ao convívio dos famalicenses, como a Corrida S. Silvestre na noite de 23 de dezembro e o Porto de Encontro’19, na véspera de Natal a 24 de dezembro.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “Vila Nova de Famalicão assume-se como o lugar do Natal e tem muitas razões para o fazer”. “Com esta campanha vamos transformar Famalicão num lugar mágico com espaços para as crianças darem largas à sua imaginação e fantasia, mas também iniciativas que apelam ao espírito natalício de todos os famalicenses”, adiantou o autarca.

Quanto aos que vem de fora visitar a cidade, o autarca diz que “há um mundo de encantar para conhecer e participar. Estamos preparados para receber os turistas que nos queiram visitar e temos muito para oferecer”.