Já se iniciaram os trabalhos para a instalação da iluminação de natal na cidade de Vila Nova de Famalicão.

As estruturas com as respetivas luzes já são visíveis na Rua Vasconcelos e Castro, ao lado da Praça D.Maria II e Av. Marechal Humberto Delgado, sendo expectável que em breve seja anunciada a data para o arranque da campanha de natal que, este ano, estará condicionada pela pandemia de Covid-19.