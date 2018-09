Igreja de Ribeirão recebe novo órgão de tubos avaliado em 300 mil euros

No dia do 40.º aniversário da tomada de posse do padre Manuel Joaquim Fernandes como pároco de Ribeirão, a igreja daquela vila recebe uma “prenda” ansiada por muitos.

É já a partir desta segunda-feira que o novo órgão desta igreja começa a ser montado. O instrumento foi projetado por uma empresa alemã e construído pelas famalicenses “Bom Organum”, “JF Organpipes” e “JMS – Organaria”.

O investimento foi de 300 mil euros, 70% desse valor já se encontra liquidado, faltando os restantes 30% que deverão ser pagos assim que os trabalhos de montagem ficarem finalizados.