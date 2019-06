Igreja de Gavião vai ganhar nova envolvente

O adro paroquial de Gavião vai tornar-se “mais funcional e com a nobreza que um espaço como este reclama”. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, na sessão pública de apresentação do projeto de requalificação do espaço, inserida nas comemorações do Dia da Freguesia realizada no passado dia 14 de junho.

Paulo Cunha referiu que a obra “vai melhorar muito as condições de acesso a um conjunto de funções prioritárias para a comunidade de Gavião”, como é o caso da igreja, da casa mortuária, do centro paroquial e do cemitério, mas vai também tornar o espaço mais útil para as pessoas, “com diversos usos”.

A empreitada, que deverá arrancar e ficar concluída em 2020, implicará a pavimentação de um largo junto à igreja, cuja entrada contará com duas áreas de espaços verdes, e a construção de uma nova praceta circular. Uma alteração baseada no conceito de um adro versátil sem ser dissonante com a envolvente, trazendo união a um conjunto urbano que se encontra descaraterizado e marcado pelo seu uso indiscriminado.

Paulo Cunha lembrou ainda que o projeto está recetivo a novos contributos que melhorem a proposta apresentada.