Igreja de Antas em concurso mundial de arquitectura

A igreja de Antas, em Vila Nova de Famalicão, está a concurso nos prémios Arch Daily que anualmente destacam, na perspectiva dos internautas, as melhores construções dos últimos anos.

Durante as próximas duas semanas, são os membros deste portal que escolhem o melhor trabalho arquitetónico de entre as 15 categorias a concurso. No campo da religião são dezenas as igrejas a votos, uma delas é a que fica localizada na freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão. Um trabalho do arquiteto famalicense Hugo Correia, inaugurado em 2016.

Apenas 5 projetos de cada categoria passam para a fase final e, por isso, é importante que os famalicenses se mobilizem e votem em massa na igreja famalicense.

As votações podem ser feitas online, através de registo no site www.archdaily.com