Idoso com Covid-19 morre no Hospital de Famalicão

Um idoso, utente do Lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso, faleceu infetado pelo novo coronavírus.

O homem terá dado entrada na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave no passado fim de semana, sem qualquer tipo de sintomas. Em poucos dias, e depois de ter dado positivo no teste, o seu estado de saúde complicou-se acabando por falecer vítima de uma pneumonia, na passada quinta-feira.

Este já é o segundo utente da instituição de Santo Tirso que falece depois de ser infetado pelo Covid-19.

Os últimos dados apontam para a existência de mais de 60 pessoas (entre utentes e colaboradores) com o novo coronavírus.