Idosa de 94 anos internada no Hosp. de Famalicão vence coronavírus e vai ter alta hoje

Amélia Oliveira Castro, de 94 anos, que contraiu o novo coronavírus na Residência Pratinha, em Cavalões, Vila Nova de Famalicão, deverá ter alta nas próximas horas.

A mulher foi uma das primeiras utentes a receber assistência hospitalar, depois de revelado pela Cidade Hoje a existência de múltiplos infetados naquele lar privado.

A sénior, que sofre de várias patologias, conseguiu vencer o vírus na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, devendo regressar ainda esta quinta-feira à Residência Pratinha.

Amélia aguarda com alguma ansiedade o regresso do marido, com quem vivia no lar, que também foi transportado para o Hospital das Forças Armadas, na cidade do Porto. O companheiro, de 91 anos, deu negativo em todos os testes para a Covid-19 mas encontra-se internado, a recuperar de outros problemas de saúde.