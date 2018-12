Idosa de 92 anos gravemente ferida depois de deitar gasolina em lareira

Uma mulher com 92 anos de idade ficou com queimaduras graves, na face e nos braços, na sequência do uso negligente de gasolina, este domingo, em Vila Verde.

De acordo com jornal O Minho, a idosa terá deitado gasolina para a lareira, com o objetivo de avivar as chamas, e acabou queimada pela propagação repentina das chamas.

O filho da vítima, com cerca de 50 anos, também ficou ferido na sequência da mesma situação.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga.