Idosa acamada salva de incêndio pelos bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão resgataram, esta sexta-feira, uma idosa do interior da sua habitação, na Rua Fonte Quente, em Calendário, que estava tomada pelo fumo na sequência de um incêndio.

O alerta foi dado por volta do meio-dia. A rápida intervenção dos bombeiros evitou o pior uma vez que a idosa estava acamada, num dos quartos, enquanto deflagrava um foco de incêndio a poucos metros, na cozinha.

A vitima foi assistida no local pela equipa dos B.V.Famalicão e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, com dificuldades respiratórias, fruto do fumo que inalou durante os minutos que permaneceu no interior da habitação.