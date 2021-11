Idade da reforma recua para 66 anos e quatro meses

A idade normal de acesso à reforma vai descer no próximo ano.

Segundo o site Dinheiro Vivo, em 2023, o acesso à reforma vai poder ser feito a partir dos 66 anos e quatro meses.

O recuo na idade legal da aposentação resulta da fórmula que compara a esperança média de vida aos 65 anos de vida nos dois anos e três anos anteriores ao pedido de acesso. Com base nos dados relativos a 2021 e 2020 divulgados pelo INE nesta segunda-feira, implicará em 2023 menos três meses de espera para a reforma, de acordo com os cálculos do Dinheiro Vivo.