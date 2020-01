Ibrahim Cissé é o primeiro reforço de inverno do FC Famalicão

O costa-marfinense, de 20 anos, atua como defesa central e chega ao FC Famalicão oriundo dos franceses do Nice.

Produto da academia do clube, Ibrahim Cissé foi promovido à equipa principal do emblema gaulês esta temporada, tendo participado em dois jogos da Ligue 1. Nas primeiras palavras, o reforço do FC Famalicão diz-se «entusiasmado por vir para um clube que aposta na juventude e que está muito bem classificado na Liga Portuguesa» e, promete, «tudo fazer para conseguir singrar no FC Famalicão».