I Liga: Autoridades de saúde autorizam público no Santa Clara – Paços de Ferreira do próximo sábado

O jogo Santa Clara e o Paços de Ferreira, referente à 21ª jornada da Liga NOS, vai receber público nas bancadas.

A decisão surge depois de um entendimento entre as diversas entidades envolvidas no processo, nomeadamente a Direção Geral da Saúde.

É a primeira vez que o público entra nos estádios no ano de 2021 no futebol português. No entanto, e de acordo com as informações disponibilizadas, só adeptos da equipa da casa é que poderão marcar presença neste jogo.

Santa Clara x Paços de Ferreira, está marcado para o próximo sábado, dia 27 de fevereiro.