I Jornada do Ciclo “Camilo Castelo Branco e a sua Época” em Famalicão

A Reitoria da Universidade do Minho, a Câmara Municipal de Famalicão e o Centro de Estudos Camilianos organizam esta sexta-feira, dia 8, a I Jornada do Ciclo “Camilo Castelo Branco e a sua Época”, em Seide S. Miguel, Famalicão.

O evento inicia às 9h30 com a presença prevista do reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, do presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas desta academia, João Cardoso Rosas, e do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha. Conta ainda com intervenções de diversos investigadores sobre a vida e obra do escritor Camilo Castelo Branco, intercaladas por momentos musicais.

Após o almoço no jardim do Centro de Estudos Camilianos, prevê-se a “Caminhada Camiliana”, pelos dois quilómetros do trilho da Cangosta do Estêvão, entre o Mosteiro de Landim e a Casa de Camilo. Em simultâneo, decorre o “Roteiro Literário Religioso Camiliano”, num trajeto de autocarro que inclui a visita às igrejas vizinhas de Requião, Abade de Vermoim, Esmeriz, Landim e Seide, associando textos do autor. As iniciativas da tarde são acompanhadas por elementos dos serviços educativos da Casa de Camilo.

A organização disponibiliza transporte entre a UMinho, em Braga, e o Centro de Estudos Camilianos. A partida do campus de Gualtar é pelas 9h00 e o regresso está previsto pelas 18h00. As pessoas interessadas devem inscrever-se através do bit.ly/ciclocamilo.