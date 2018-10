Hyundai é a nova parceira do F.C.Famalicão

A multinacional sul-coreana de automóveis sediada em Seul, Coreia do Sul, é a nova parceira do Futebol Clube de Famalicão por duas temporadas.

A apresentação desta parceria foi feita esta sexta-feira à tarde, no Estádio Municipal 22 de Junho, é mais um passo importante no crescimento do clube que anseia a subida à primeira divisão de futebol.

Miguel Ribeiro, CEO da SAD do Futebol Clube de Famalicão, e António Dela Duque da Hyundai assinaram o acordo no relvado do municipal.