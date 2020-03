Humanitave prepara mais de 1000 refeições: 40 já foram entregues ao Hosp. de Guimarães

A Humanitave – Associação de Emergência Humanitária, com sede na freguesia de Pedome, em Vila Nova de Famalicão, está, durante este fim de semana, a fazer uso da cozinha da escola de Pedome. O objetivo passa por preparar o maior número possível de refeições, que serão mais tarde entregues no âmbito do plano de ação traçado para a pandemia do Covid-19.

A confeção das refeições já se iniciou este sábado e prolongar-se-á até ao final do dia deste domingo.

Para além dos voluntários, a atividade conta com a presença do ator Afonso Vilela, padrinho da associação Famalicense.

As previsões da equipa de trabalho apontam para a possibilidade de se conseguirem confecionar cerca de 1200 refeições. As primeiras já foram entregues, aos profissionais da Urgência do Hospital de Guimarães.