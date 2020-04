Humanitave: Pode ajudar esta associação sem sair de casa

A Associação de Emergência Humanitária, Humanitave, recentemente reconhecida como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento pelo Instituto Camões, continua ao serviço da população que se debate com pandemia do Covid-19.

Esta associação, com sede na freguesia de Pedome, em Famalicão, tem-se revelado uma ajuda de extrema importância para várias famílias do concelho, a passar por carências de diversos níveis.

A Humanitave está por isso disponível e a necessitar de doações para que continue a ser uma resposta eficaz junto da comunidade. Os interessados devem procurar a sede da associação ou, se assim desejarem, contribuírem com um donativo em dinheiro, fazendo o depósito do valor pretendido com os dados que constam do cartaz da campanha.