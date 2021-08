HumanitAVE lança novo site com donativos na hora

A Associação de Emergência Humanitária – HumanitAVE, com sede na freguesia de Pedome, em Vila Nova de Famalicão, acaba de lançar um novo site.

A morada é a mesma ( www.humanitave.pt ) mas as funcionalidades são muitas e novas.

A partir de agora qualquer visitante do site pode contribuir para a missão da HumanitAVE, bastando que para isso aceda ao menu “Ser Solidário” e escolha o montante que deseja doar.

Para além de uma área de notícias, com todas as novidades, na nova página é possível acompanhar todos os projetos da associação e ainda aceder a uma área multimédia, com muitos conteúdos em fotografia e vídeo dos últimos trabalhos da HumanitAVE.