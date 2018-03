HUMANITAVE em missão para ajudar refugiados sírios

Nos preparativos para a viagem, estão a contactar organizações não governamentais locais e os capacetes brancos em Beirute. Estão também com uma campanha de angariação de verbas, para suportar as despesas inerentes a esta viagem. Por isso, lançaram uma campanha que está a ser bem recebida. Há respostas que chegam um pouco de todo o mundo, com donativos. Até ao momento angariaram 1500 euros. Pode contribuir através de multibanco: entidade – 21721; referência – 015 10 10 10. Ou IBAN: PT500 010 0000 544 763 600 0175.

A Humanitave – Associação de Emergência Humanitária está a organizar mais uma missão solidária ao estrangeiro. Desta vez escolheu um campo de refugiados sírios no Líbano. Uma pequena equipa (de 4 a 5 pessoas) mas multidisciplinar vai estar em Beirute, de 23 a 30 de março, para analisar as necessidades mais prementes.

