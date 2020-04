Humanitave e Frutas Ribeiro apoiam os mais necessitados do Porto e Famalicão

A Associação de Emergência Humanitária, com sede na freguesia de Pedome, Humanitave, em colaboração com as Frutas Ribeiro, fizeram chegar às associações ” O Coração da Cidade” e “Porta Solidária” do Porto, e ao movimento “Refood” de Famalicão centenas de refeições e peças de fruta.

No concelho do Porto foram entregues cerca de 800 peças de fruta e 350 refeições, enquanto que em Vila Nova de Famalicão a Refood recebeu 200 refeições e 400 peças de fruta.