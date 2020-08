Humanitave de Famalicão só esta sexta deu jantar a mais de 500 pessoas no Porto

A Associação de Emergência Humanitária Humanitave, com sede na freguesia de Pedome, Vila Nova de Famalicão, continua o seu trabalho de ajuda aos mais necessitados.

Para além do trabalho que tem feito no território famalicense, algum dele em articulação com os serviços municipais, a Humanitave está a prestar apoio ao projeto “Porta Solidária”, no Porto.

O número de pessoas que deixaram de ter rendimentos para as questões mais básicas do dia-a-dia, como é o caso da alimentação, está a crescer. A procura é tanta que a resposta nem sempre tem correspondido ao que é esperado. Por isso, e depois de constatarem a dificuldade dos voluntários da “Porta Solidária” em satisfazer todos os pedidos, a Humanitave ajudou esta sexta-feira na confeção das refeições que, naquele dia, serviram para alimentar mais de meio milhar de pessoas.