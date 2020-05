Humanitave de Famalicão continua a ajudar: 200 sopas entregues este domingo

Boa Tarde 😊Foram entregues 200 sopas através da Cruz Vermelha Portuguesa de Braga e com isso atenuadas as dificuldades do dia a dia de dezenas de pessoas. Somos gratos por podermos ajudar 💙

Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Domingo, 10 de maio de 2020