Humanitave continua a ajudar jogadores da Oliveirese SAD a regressarem a casa

A associação famalicense Humanitave, com sede na freguesia de Pedome, continua a ajudar os jogadores da Oliveirense SAD a regressarem ao país de origem, depois de terem vivido tempos conturbados em Portugal, com constantes falhas nos pagamentos dos vencimentos que lhes haviam prometido, quando ingressaram na estrutura do clube de Oliveira Sta. Maria.

Esta quarta-feira foi a vez de Leonel Auban e Glanfranco Ferrero viajarem para a Argentina.

"Rumo à Argentina 🇦🇷" Depois de termos feito o acompanhamento de outros jogadores do Oliveirense SAD ao aeroporto, hoje… Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Quarta-feira, 10 de junho de 2020

Sobe para quatro o número de atletas da Oliveirense SAD que já foram ajudados por esta associação. A Humanitave, para além de ter criado todas as condições ao nível da logística para que o regresso a casa acontecesse, financiou algumas despesas básicas dos atletas nesta última fase da estadia em Portugal.