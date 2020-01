Humanitave: Associação famalicense reconhecida como Organização Não Governamental

Foi no último dia de 2019 que os responsáveis da Humanitave, associação famalicense com sede na freguesia de Pedome, receberam a notícia do reconhecimento do seu projeto, por parte do Instituto de Camões.

O grupo, liderado por Tiago Costa e Raquel Neto, é agora uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, uma distinção que vai permitir a esta associação uma maior abertura de portas para projetos futuros.

Foi uma das melhores notícias de 2019 e que vai, certamente, mudar o nosso 2020. Com a atribuição deste reconhecimento, a nossa ajuda vai-se tornar ainda mais eficaz, uma vez que vamos conseguir mais e diferentes apoios.

Tiago Costa – Fundador da Humanitave

A Humanitave entra no novo ano a fazer parte da família das mais de 60 Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento existentes em Portugal. Este é um título válido por um período de dois anos, que vai ser reavaliado no final de 2021.

Não há dúvidas que quando fazemos o bem, somos abençoados com coisas boas. Hoje estamos de coração pleno porque vemos… Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Terça-feira, 31 de dezembro de 2019

