Humanitave arranca com sessões de sensibilização junto da comunidade educativa famalicense

Arrancaram esta semana as sessões de sensibilização e esclarecimento do trabalho da Humanitave, junto da comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Pedome.

Esta jornada arrancou na EB de Pedome, numa palestra que contou com a presença de vários alunos e professores. O objetivo da iniciativa, para além da apresentação do trabalho desta associação famalicense, é proporcionar a todos os jovens a capacidade de olhar para o colega do lado, e valorizar as possibilidades que estes vão tendo na vida, em comparação com as crianças que a Humanitave vai ajudando, ao longo dos últimos anos.

Estas ações, que incluem testemunhos na primeira pessoa dos voluntários desta associação, seguem nos restantes estabelecimentos de ensino do agrupamento de Pedome, durante as próximas semanas.