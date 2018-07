Hugo Gomes reforça defesa do FC Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão anunciou a contratação, por três anos, de Hugo Gomes, central brasileiro de 23 anos, jogador dos quadros do S.Paulo do Brasil.

Hugo Gomes assume-se como um central combativo e com muita ambição. Há 10 anos no S.Paulo «esta era a hora de procurar um novo desafio para a minha carreira». Hugo Gomes já esteve em Espanha, nos escalões mais jovens do Maiorca e Granada, e neste regresso à Europa tinha diversas propostas, inclusive de clubes da 1.ª Liga Portuguesa, mas escolheu o Famalicão «pelo projeto e pelo caminho de crescimento», disse.

No S.Paulo era capitão de equipa «e é esse espírito de liderança que aqui também quero mostrar; ajudar os meus companheiros e o clube a alcançar os objetivos».

O jogador chegou esta segunda-feira e já integrou os trabalhos da equipa. O primeiro momento de Hugo Gomes com a camisola famalicense deve acontecer já esta terça-feira no jogo de apresentação da equipa frente ao Rio Ave FC. O jogo está marcado para as 19 horas, no Estádio Municipal de Famalicão.