O grupo Méliã prepara-se para iniciar a construção de mais uma unidade hoteleira, desta vez, em Vila Nova de Famalicão.

O hotel Méliã Famalicão, com 120 quartos, vai nascer nas proximidades do Parque da Devesa, na Rua do Prado, ao lado do Auchan.

Desenhado pelo gabinete de arquitetura Hugo Correia, a unidade hoteleira enquadra-se com os restantes 7 edifícios habitacionais da urbanização “Seven Arts”, adotando materiais comuns aos restantes, do ponto de vista de fachada mas utilizando predominantemente o vidro.

Com uma excelente exposição solar e vistas para o Parque da Devesa, os futuros clientes vão, assim, usufruir das valências que o parque oferece, num ambiente da máxima proximidade com a natureza.

O Méliã Famalicão vai dispor de um ginásio, um spa, piscinas (interior e exterior), bar, restaurante e várias salas para reuniões, eventos e conferências.