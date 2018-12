As taxas de ocupação nos hotéis do Minho para a “Passagem de Ano” rondam os 90% e para o Natal situa-se nos 35%, avançou fonte da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Para o Natal, e apesar do índice de ocupação ser bem mais baixo, Viana do Castelo está com índices a rondar os 43% e Braga está com 35%.