Hospital S.João no Porto faz teste Covid-19 em que sabe o resultado em 50 minutos

“Em situações em que não seja possível esperar pelo resultado do teste, o procedimento será realizado com EPI [Equipamento de Proteção Individual] adequado ao risco clínico, de acordo com as recomendações da UPCIRA [Unidade Prevenção e Controlo da Infeção e Resistência aos Antimicrobianos]”, acrescenta o CHUSJ.

No caso dos testes rápidos usados para diagnosticar doentes do Serviço de Urgência (adultos, pediatria, obstetrícia/ginecologia) “com suspeita de infeção por SARS-CoV-2 e critérios de internamento”, o hospital explica que “a intenção é “evitar o internamento em coorte [grupo de pessoas] de suspeitos (medicina intensiva ou enfermaria)”.

Os rastreios “rápidos” vão também ser aplicados a doentes internados “em que surja a suspeita de covid-19” e se “justifique a realização de teste diagnóstico de forma a minimizar o tempo de isolamento de contacto e de gotícula” num “ambiente onde se encontram doentes sem infeção por SARS-CoV-2”.

De acordo com o CHUSJ, nestes testes, “a colheita da amostra com zaragatoa é realizada nos mesmos moldes que para o teste clássico”.