A abertura deste espaço surge na sequência da assinatura de um contrato com a Santa Casa da Misericórdia de Braga para a utilização do antigo Hospital de São Marcos.

As obras de requalificação do espaço deverão ficar concluídas no primeiro semestre de 2019, altura em que está agendada a abertura desta nova unidade hospitalar.

A este novo espaço juntam-se outros 13 da rede de hospitais e clínicas da Lusíadas Saúde.