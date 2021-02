O Hospital Narciso Ferreira, na vila famalicense de Riba d’Ave, encontra-se a receber doentes infetados com Covid-19 vindos de outras unidades hospitalares.

De acordo com fonte próxima do hospital, em declarações à agencia Lusa, já foram transferidos para o Narciso Ferreira cerca de seis dezenas de infetados com Covid-19.

Os doentes ficam internados no Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências que foi adaptado para ser mais uma resposta à pandemia.