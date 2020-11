O Centro Hospitalar do Médio Ave transferiu, este fim de semana, cinco doentes que se encontravam internados na unidade de Vila Nova de Famalicão para o Hospital de Coimbra.

Esta medida está relacionada com o facto do CHMA estar lotado, muito em virtude do número de internados por Covid-19.

A Cidade Hoje sabe que estão a ser equacionadas mais transferências, no decorrer das próximas horas, para unidades hospitalares privadas, seguindo os protocolos recentemente estabelecidos pelo governo.