Hospital de Famalicão: Serviço de Obstetrícia recebe nota máxima

Os serviços do Centro Hospitalar do Médio Ave (Hospitais de Famalicão e Santo Tirso) obtiveram nota positiva do SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, revelou esta segunda-feira a Entidade Reguladora da Saúde.

Os parâmetros de avaliação vão de 1 a 3, sendo que o Hospital de Famalicão/Santo Tirso conseguiu classificações de nível dois. Destaque, contudo, que há unidades com nota máxima. Da primeira avaliação realizada aos “partos e unidades pré-natais”, este serviço mereceu o nível máximo do rating definido pela ERS, com 3 estrelas. Na avaliação dos indicadores específicos da especialidade de Obstetrícia, dos 5 indicadores avaliados, 4 obtiveram 3 estrelas. Valores superiores aos nacionais de referência.

A avaliação teve em conta: excelência clínica, segurança do doente, adequação e conforto das instalações, focalização no utente e satisfação do doente.

No que diz respeito aos parâmetros de Satisfação do Utente e Focalização no Utente, o Centro Hospitalar obteve nota máxima. Na Adequação e Conforto das Instalações, a unidade de Famalicão recebeu 3 estrelas e a unidade de Santo Tirso 2 estrelas.

Quanto à avaliação sobre Segurança do Doente, na unidade hospitalar de Famalicão foi recomendada a prescrição eletrónica no Bloco Operatório para doentes internados que sejam operados. A referida prescrição tem vindo a ser feita em suporte papel mas o CHMA garante que já tem em fase final de aquisição o equipamento informático necessário e respetivo software específico.