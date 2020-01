Hospital de Famalicão: Serviço de Obstetrícia recebe nota máxima em avaliação externa

Os serviços do Centro Hospitalar do Médio Ave (Hospitais de Famalicão e Santo Tirso) obtiveram nota positiva do SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, revelou esta terça-feira a Entidade Reguladora da Saúde.

Os parâmetros de avaliação vão de 1 a 3, sendo que o Hospital de Famalicão/Santo Tirso conseguiu classificações de nível dois nas áreas de cardiologia (enfarte agudo do miocárdio), neurologia (acidente vascular cerebral) e pediatria (cuidados neonatais e pneumonia).

No entanto, a área dos “Partos e Cuidados Pré́-natais”, da especialidade de Obstetrícia, mereceu o nível máximo do rating com atribuição da Excelência Clínica de nível 3. Nesta área analisa-se a ocorrência de cesarianas, partos vaginais, partos programados e lacerações perineais graves, assim como a correta prescrição e administração de esteróides antes do parto. Na avaliação dos indicadores específicos da especialidade de Obstetrícia, dos 5 indicadores avaliados 3 obtiveram 3 estrelas, todos com valores observados superiores aos valores nacionais de referência.

A avaliação teve em conta: excelência clínica, segurança do doente, adequação e conforto das instalações, focalização no utente e satisfação do doente.