Hospital de Famalicão regista momento que fica para a história da pandemia: 0 internados por Covid-19

A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave atingiu, nas últimas horas, uma marca que promete ficar para a história da pandemia no concelho famalicense: Zero internados por Covid-19

Ainda esta sexta-feira, a Direção Geral da Saúde revelou que o concelho de Famalicão registou uma queda acentuada no número de novos casos de infeção a cada 100 mil habitantes.

Vila Nova de Famalicão distancia-se desta forma de outros territórios portugueses que estão em alerta pelo elevado número de infetados por Covid-19.