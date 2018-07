Hospital de Famalicão reforça a equipa e contrata 21 profissionais

O Centro Hospitalar do Médio Ave, que inclui o hospital de Famalicão, contratou 21 profissionais. São sobretudo enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais.

A autorização para a contratação destes profissionais foi dada pelo Ministério da Saúde para colmatar os efeitos causados com a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais.

Entretanto, o Centro Hospitalar celebrou um contrato para o fornecimento da alimentação. É válido por três anos e com um valor superior a dois milhões de euros.

As ementas também foram mudadas e incluem uma opção vegetariana.