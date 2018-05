Hospital de Famalicão premiado com selo de qualidade internacional

O Centro Hospitalar do Médio Ave obteve um reconhecimento internacional de qualidade por uma entidade independente, o Caspe Healthcare Knowledge Systems(CHKS), um dos organismos internacionais de maior prestígio na área da Qualidade em Saúde, que acompanha e avalia muitas entidades em Portugal e no Estrangeiro.

Esta Acreditação decorre do processo de implementação de um conjunto abrangente de requisitos de qualidade e segurança, transversalmente a toda a Instituição e a todos os níveis de gestão e prestação de cuidados e que implicou uma avaliação rigorosa e exaustiva por auditores externos independentes a mais de 9000 pontos, em todos os Serviços do Centro Hospitalar.

Esta distinção é válida até Maio de 2020, com avaliações intercalares, e está já assumida pelo CHMA a adesão a um novo ciclo de Acreditação para que este processo seja contínuo, seja sustentável e se garanta robusto e consistente.