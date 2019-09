Arrancam até outubro as obras de criação de mais uma valência da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, a Clínica da Mulher, Criança e do Adolescente.

O serviço vai nascer no espaço das antigas urgências daquele hospital e vai concentrar “todo o ambulatório não cirúrgico das especialidades de Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e a consulta de Pedopsiquiatria”.

O empreiteiro está disponível para começar os trabalhos. Estamos a fazer de tudo para que, nas próximas semanas, possamos deslocar os serviços que ainda estão a funcionar no espaço que vai sofrer obras.

António Barbosa – Presidente do Conselho de Administração do CHMA

A obra resulta num investimento de cerca de 600 mil euros, metade desse valor foi financiado pela autarquia famalicense e o restante por empresários e particulares da região.