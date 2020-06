Hospital de Famalicão não tem nenhum doente infetado com Covid-19

A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave não tem nenhum doente infetado com Covid-19.

A informação foi avançada na noite desta sexta-feira, pelo presidente do Conselho de Administração do CHMA, António Barbosa, num debate sobre a pandemia promovido pela Cidade Hoje.

De acordo com os dados mais recentes, disponibilizados pela Direção Geral da Saúde, desde o início da pandemia, o concelho de Vila Nova de Famalicão contabiliza 400 casos de infeção pelo novo coronavírus. Há 8 dias que não se registam novos casos.

