Hospital de Famalicão ganha novos acessos a norte

A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave vai ganhar novos acessos. A novidade foi avançada esta segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, à margem da cerimónia do 10º aniversário do Serviço de Urgência Médico Cirúrgica do CHMA.

Paulo Cunha avançou que o estudo para a obra já se encontra concluído e que a mesma vai surgir fruto de um acordo com privados, na esperança de que daqui a um ano a empreitada já esteja em curso.

Esta nova entrada deverá surgir a partir da Avenida 9 de Julho e é criada para servir a população a norte do concelho, Barcelos e Póvoa de Varzim, que utilizam as nacionais 206 e 204 para entrar na cidade de Famalicão.