O Centro Hospitalar do Médio Ave (hospitais de Famalicão e Santo Tirso) informa que, a partir da próxima terça-feira, estão suspensas todas as atividades cirúrgicas de carácter não urgente.

A medida insere-se no plano de contingência a propósito do Covid-19 (coronavírus).

Os utentes afetados com esta medida serão contactados, quando for oportuno, com nova data para a cirurgia.