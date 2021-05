O Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, está sem internamentos por covid-19, e os serviços de assistência aos doentes entraram na normalidade. Algo que já se verifica desde março.

Os serviços com mais atraso são os de ortopedia, de oftalmologia e de otorrinolaringologia, mas António Barbosa, presidente do Conselho de Administração do CHMA afirma que estão a ser encetados esforços «para encurtar os tempos de espera».