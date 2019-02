Hospital de Famalicão condenado a indemnizar pais de criança em meio milhão de euros

O Supremo Tribunal administrativo condenou o Centro Hospitalar do Médio Ave, com unidades instaladas nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, a pagar uma indemnização de meio milhão de euros aos pais de uma criança que viveu apenas 9 anos, fruto de lesões que sofreu no parto feito em Famalicão.

O caso remonta a 1998, a bebé nasceu a 4 de Novembro de parto normal, com recurso a fórceps, em asfixia perinatal e teve que ser reanimada. Devido às complicações do parto a criança nunca ouviu, falou ou andou, e era alimentada por sondas.

A mãe sofreu hemorragias e esteve internada no Hospital S. João, no Porto, onde foi submetida a várias cirurgias.

Apesar dos sucessivos recursos por parte do CHMA, o Supremo Tribunal Administrativo manteve a decisão de considerar que o parto foi negligente porque os médicos deviam ter optado por cesariana.