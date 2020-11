Hospital de Famalicão com 94 internados com covid-19

Esta sexta-feira, dia 13 de novembro, o Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, tem 94 doentes internados com a covid-19. Um número que ultrapassou as expectativas da direção hospitalar.

O presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, em declarações ao Cidade Hoje, revela que o aumento foi além do previsto. Isto porque no dia 10 de outubro, o Hospital tinha nove doentes internados e no dia 30 do mesmo mês já atingia os 90 internados com covid-19. «Foi tudo muito rápido e isso criou dificuldades maiores, porque tivemos de fazer as coisas mais à pressa», conta António Barbosa.

O plano inicial era o número de internados com covid-19 atingir o máximo de 78, embora existisse um plano B se fosse para além dessa contagem. Foi o que aconteceu «e aqui os nossos profissionais demonstraram enorme sentido de responsabilidade, sobretudo atendendo a estas circunstâncias difíceis», revela o dirigente.

A nova ala das urgências hospitalares vai ficar pronta no final do mês de novembro, e irá permitir a separação de doentes covid dos não covid.