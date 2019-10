Desde o dia 11 de outubro que o internamento de Cirurgia Mulheres dos hospital de Famalicão está em novas instalações.

Eram conhecidas as debilidades do antigo internamento de Cirurgia Mulheres, com pé-direito baixo no corredor central, enfermarias com muitas camas, dificuldades de circulação e pouca privacidade.

Esta mudança dotou o internamento de melhores instalações, de dimensão superior, mais modernas e confortáveis. Esta área está agora exposta a sul, beneficiando de mais luminosidade e melhores vistas. As áreas de circulação tiveram melhoramentos, tendo também sido estabelecida uma circulação direta interna com o internamento de Cirurgia Homens, permitindo uma mais fácil mobilidade para os profissionais da mesma especialidade.

Nestas novas instalações foi adotado o perfil típico das enfermarias da Unidade de Famalicão, com um máximo de três camas e, portanto, mais espaçosas e com maior privacidade para os doentes.