Hospital de Braga já realizou 70.576 consultas e 3.556 cirurgias

Em maio e junho, o Hospital de Braga realizou 70.576 consultas e 3.556 cirurgias (2.011 em ambulatório e 1.545 em convencional).

Estes números dizem respeito à retoma da atividade normal depois de um período mais direcionado para os doentes com covid e para os problemas de urgência.

Para recuperar o atraso, o Hospital alargou o horário das consultas externas. Também em neurocirurgia, cirurgia plástica, ortopedia, oftalmologia e cirurgia vascular, há atividade depois das 20 horas e aos fins de semana.

A retoma das cirurgias e meios complementares de diagnóstico e terapêutica tiveram em conta a urgência clínica e o tempo que o doente já estava à espera.

O Hospital informa ainda que as atividades hospitalares cumprem as recomendações da DGS. Todo o Hospital mantém os circuitos definidos para os doentes suspeitos ou com covid-19, preservando também todos os cuidados aquando da entrada na unidade, nomeadamente através da medição da temperatura corporal, desinfeção das mãos e a utilização generalizada de máscaras.