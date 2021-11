Hospital apela: Neste Natal dê sangue

O Centro Hospitalar do Médio Ave quer um presente este Natal: sangue. “Um presente que salva vidas – Este Natal dê sangue. O seu hospital precisa de si”, refere o slogan da campanha natalícia. O local de recolha de sangue são os hospitais de Santo Tirso e de Famalicão.

O horário de atendimento normal é o seguinte: 2ª a 6ª feira, das 9h às 13h (Famalicão); 4ª feira, também das 14h às 15h (Famalicão); terceiro sábado de cada mês, das 9h às 12h (Famalicão); primeiro sábado de cada mês, das 9h as 12h (Santo Tirso). No sábado, dia 18 de dezembro, na Unidade de Famalicão, terá um horário prolongado das 9h as 16h.

Integrado no espírito altruísta e solidário próprio da quadra natalícia, o CHMA lembra que o sangue é o melhor presente que podem receber neste Natal.

Segundo o CHMA, esta campanha pretende também valorizar o ato de doar sangue, um gesto simples mas de grande importância.

Para mais informações contactar o Centro Hospitalar do Médio Ave através dos números 252 300 800 ou 252 830 700.