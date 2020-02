As hortas urbanas, instaladas no Parque da Devesa, estão a criar condições para acolher e proteger os insetos que ali habitam e que ajudam a controlar as pragas agrícolas e florestais, como é o caso das joaninhas, crisopas e vespas parasitas.

Para isso, estão a ser construídos vários abrigos, também apelidados de hotéis para insetos em áreas urbanas, que têm como objetivo criar condições para que os insetos se mantenham por perto exercendo o seu “trabalho” para o bom equilíbrio biológico.